В Совфеде ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы

Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах. Так на обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы ответил сенатор Константин Долгов, чьи слова приводит «Взгляд».

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«Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна — Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», — сказал парламентарий.



По его мнению, демократам нужно сделать хоть что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. При этом, если исправить текущее положение не получится, то всегда можно будет обвинить Россию, что удобно на фоне общей западной истерии, добавил Долгов.