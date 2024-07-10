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В Совфеде ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы

Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах. Так на обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы ответил сенатор Константин Долгов, чьи слова приводит «Взгляд».

В Совфеде ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы
© Lenta.ru

«Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна — Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», — сказал парламентарий.

По его мнению, демократам нужно сделать хоть что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. При этом, если исправить текущее положение не получится, то всегда можно будет обвинить Россию, что удобно на фоне общей западной истерии, добавил Долгов.

Политика
Константин Долгов
Демократическая партия США
Совет Федерации