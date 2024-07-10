Радикальная смена власти в Киеве может привести к началу мирных переговоров по ситуации на Украине. Об этом пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Lenta.ru

Политик рассуждает о том, что может произойти, если Киев примет условия Москвы, которые на встрече с руководством МИД РФ озвучил президент РФ Владимир Путин. Среди них - признание итогов спецоперации, конституционных границ России, нейтральный статус Украины. Медведев отмечает, что, даже если отказавшийся от такого предложения Киев примет условия РФ, Москве следует соблюдать осторожность: пауза в боевых действиях невыгодна России и может помочь перегруппировке украинских сил, а любым декларациям Украины верить нельзя. Однако, все это может спровоцировать «новый, третий кровавый майдан», и он «сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную». ТАСС

«В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу», — заключает зампред Совбеза РФ. Газета.Ru