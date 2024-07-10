В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Высокий рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан страны связан с его тяжелой ежедневной работой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Lenta.ru

По его словам, высокий рейтинг президента «сохраняется, он продолжается». «В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент - ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — пояснил Песков.

Он отказался «объяснять контраст» высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков. «Это не наше дело объяснять контраст. Наше дело констатировать высокий уровень поддержки Путина населением. Он сохраняется, он продолжается. Это связано с тяжелой и ответственной работой, которую ежедневно ведет президент», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru