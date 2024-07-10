Песков заявил о мерах в случае ударов британскими ракетами по РФ
Кремль считает абсолютно безответственным шагом разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующее заявление нового премьера Британии Кира Стармера.
По словам Пескова, в Кремле "пока не видели" это заявление.
"Но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.