Песков заявил о мерах в случае ударов британскими ракетами по РФ

Кремль считает абсолютно безответственным шагом разрешение со стороны Лондона украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующее заявление нового премьера Британии Кира Стармера.

По словам Пескова, в Кремле "пока не видели" это заявление.