В Кремле объяснили отмену переговоров Путина и Моди в широком составе

Запланированные переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком формате не состоялись из-за графика, индийскому премьеру было необходимо лететь в Австрию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

По его словам, встреча продлилась более 2,5 часов, а затем еще полчаса велось обсуждение «на ногах», в результате переговоры в узком составе позволили отработать всю повестку. Также на переговорах присутствовали руководители почти по всем основным направлениям.

«А господину Моди нужно было улетать, потом он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия», - добавил пресс-секретарь.



Тем самым Песков прокомментировал вопрос от журналистов, не возникло ли каких-либо разногласий между политиками в ходе визита Моди в Москву.

Поездка состоялась 8-9 июля, политики обсудили вопрос мирного урегулирования на Украине, инвестиционное сотрудничество, расчеты в национальной валюте, дальнейшее развитие дипломатии и рост товарооборота. По результатам переговоров Тель-Авив и Москва подписали 15 документов.