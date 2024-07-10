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В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Высокий рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан страны связан с его тяжелой ежедневной работой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина
© РИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что высокий рейтинг Путина сохраняется.

«В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — объяснил он.

При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.

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