В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Высокий рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан страны связан с его тяжелой ежедневной работой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что высокий рейтинг Путина сохраняется.

«В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — объяснил он.



При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.