Специальная военная операция (СВО) не окончится поражением Украины. Окончание военных действий после победы России отверг в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Lenta.ru

«Но и это (поражение Киева. — RT) не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину», — написал Медведев в Telegram-канале. RT на русском

Политик также заявил, что смена декораций в США может повлиять на решимость Украины начать переговоры, приостановив военные действия. Газета.Ru