Захарова объяснила, почему Украину не берут в НАТО

Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в альянсе еще не решили, как ее поделить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская газета

«То количество оружия и денег, которое уже поставлено на Украину, несопоставимо ни с какой помощью обязательного характера в отношении своих стран-членов. Ни одна страна - член НАТО никогда бы не получила столько, сколько уже получила Украина от них, не будучи членом. Так в чем вопрос? Ответ простой: не поделили они еще Украину. Не знают они пока, как пройдет та самая линия, которая разрежет этот уже несвежий пирог, и кому какая часть из него достанется», - отметила дипломат. ТАСС

Ранее Захарова отвергла обвинения Киева в адрес России о нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Газета.Ru