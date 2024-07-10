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Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

Специальная военная операция не окончится поражением Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины
© globallookpress.com

По словам политика, после того, как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, часть радикалов вновь вернется к власти.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — написал в блоге Медведев.

При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по России.

Политика
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ