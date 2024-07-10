Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

Специальная военная операция не окончится поражением Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, после того, как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, часть радикалов вновь вернется к власти.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — написал в блоге Медведев.



При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по России.