Соратник Кадырова ответил «нацистскому отродью» на публикацию видео с пленными чеченцами

Чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев показал пленных украинских солдат. Соответствующую видеозапись он разместил в Telegram.

В начале июня на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова назвал автора канала «нацистским отродьем» и рассказал, в чем, по его мнению, состоит разница между пленными чеченцами и украинскими бойцами, стоящими за его спиной. Чеченский министр заявил, что выходцы из республики были захвачены, когда они «были в отключке» из-за полученных травм. В свою очередь, украинские бойцы сдались добровольно, пояснил он.

Кадыров предсказал взятие под контроль города в зоне СВО

Ранее Рамзан Кадыров показал полученный им трофей из зоны спецоперации. На снимке глава российского региона держит в руках флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.