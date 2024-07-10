Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.

"Повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации", - сказал Ельцин.



По его словам, бывший президент Югославии Слободан Милошевич "никогда не капитулирует". Вместо решения гуманитарной проблемы все, чего удалось добиться, - это гуманитарной катастрофы и значительного ущерба отношениям США и России.

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Ельцин также заявил Клинтону, что в России "лавинообразно нарастают антинатовские и антиамериканские настроения". Он сказал, что на руководство РФ оказывается огромное давление с требованием принять меры для помощи Югославии.

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