Обмануть Запад: какую хитрую схему придумали Путин и Моди

Президент Путин вручил индийскому гостю — премьер-министру Моди — орден Андрея Первозванного. Этот высший в России орден лежал и ждал героя целых пять лет, потому что указ о награждении был подписан еще в 2019 году. Так давно индийский лидер не был в Москве. Но на Западе, наверное, все равно скажут, что Моди таким образом отблагодарили за помощь в обходе санкций. Какие схемы помогают Москве и Дели их обходить и почему Моди не боится дразнить Запад своими визитами в Россию — в материале NEWS.ru.

Какими песнями и плясками Моди встретили в Москве

В понедельник по случаю приезда индийского премьера в центре Москвы начались небольшие уличные гулянья. Возле отеля «Карлтон», к которому прибыл кортеж Моди, его встречали индийской музыкой и танцами. Толпа с флагами обеих стран устроила карнавал. Кто именно организовал столь пышную встречу, не уточнялось.

Неформальное общение с президентом Владимиром Путиным состоялось в тот же вечер. Российский лидер позже рассказал, что ему удалось поговорить с премьером «по всем вопросам». Лидеры общались за чашкой чая в Ново-Огарево — загородной резиденции Путина.

Официальные переговоры были назначены на вторник. Но до их начала Путин и Моди утром осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ и уже оттуда вместе отправились в Кремль. Там в своем приветственном слове Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах.

Путин вручил гостю орден апостола Андрея Первозванного — высшую награду в России. Президент подписал указ о награждении Моди еще пять лет назад, но возможность вручить ее появилась только сейчас.

Путин и Моди выступили с совместным заявлением

Отношения Индии и России имеют особое значение для всего мира, заявил Моди в ходе церемонии вручения ему ордена.

«В глобальном контексте сегодняшнего дня партнерство Индии и России приобретает новое значение. Мы оба убеждены, что необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы обеспечить глобальные мир и стабильность», — отметил гость.



«Позвольте от одного миллиарда четырехсот миллионов жителей Индии поблагодарить вас, а также народ Российской Федерации за честь, которой я удостоен. Спасибо!» — добавил Моди.



Как Москва с помощью Дели побеждает экономический бойкот Запада

Визит в Россию стал для Моди первым после переизбрания на третий срок. Тем самым он нарушил традицию: для первых визитов индийский премьер обычно выбирает соседние страны. Символично, что визит совпал с саммитом НАТО, который начинается во вторник, 9 июля, в Вашингтоне. Это наверняка вызвало еще большую досаду Запада — там до сих пор вряд ли простили Моди его отказ участвовать в недавнем «мирном саммите» по Украине.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков пояснил, что Запад — враг для обеих стран, поскольку против Моди в США также действуют санкции.

«Лидеры двух стран наверняка будут обсуждать, как обмануть Запад, который ввел санкции против России, а вместе с тем вторичные ограничительные меры на все индийские компании, которые сотрудничают с Москвой. При этом Дели чрезвычайно заинтересован в сотрудничестве с РФ, а с другой стороны — там хотят показать, что остаются абсолютно независимой страной. Индия хочет показать: бывшие метрополии не указ для нее», — объяснил NEWS.ru Марков.



Как напоминает политолог, Вашингтон наказывает все банки, которые обслуживают переводы в Россию, из-за чего деловым людям приходится «использовать множество фирм-прокладок». Он рассказал, что Москва и Дели разработали схему, при которой российский бизнес, который поставляет индийцам, допустим, нефть, получает оплату через мелкие провинциальные банки Индии.

«Такой банк в свою очередь получает деньги от среднего банка. Тот — от крупного банка. А крупный банк — от индийского предприятия, которое закупает товар из России. С помощью таких хитрых цепочек бизнес двух стран рассчитывает обмануть западников», — пояснил Марков.



Напомним, что в прошлом году Россия продала Индии товаров на $65 млрд, а купила лишь на $4 млрд.

Почему Моди хочет дружить с Россией

Визит имеет огромное значение, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, поскольку Индия — страна с наибольшим населением в мире.

«И БРИКС, и ШОС, и двусторонние отношения России с Индией и Китаем многое определяют в мире. Причем у стран-членов есть свои собственные интересы, однако многие из них видят свое будущее в дружбе и экономическом сотрудничестве с Россией. Индия относится к тем странам, с которыми Россия будет в будущем развивать свои отношения. Мы в этом нисколько не сомневаемся», — заявил Чепа.



Депутат обратил внимание на то, какое давление на Нью-Дели пытаются оказывать США. «Они видят Индию как элемент влияния на Китай и Россию. Мы видим, как коллективный Запад пытается раскалывать страны Юга. Это не получается. На этом фоне здравомыслящие страны понимают, что на Россию и ее лидера Владимира Путина можно положиться. Он никогда не разбрасывается словами и не меняет своей позиции», — напомнил Чепа.

В свою очередь Марков пояснил, что с этой точки зрения у России и Индии много общего, поскольку обеим странам претит нынешний однополярный мир.

«Россия помогала Индии развивать свою экономику в течение многих десятилетий после приобретения независимости. В советское время было очень тесное сотрудничество. Другой момент — Индия настаивает на своем суверенитете. Она традиционно является конкурентом Китая, на границе между ними периодически вспыхивают бои. Поскольку напряженность между Западом и Китаем увеличивается, это подталкивает Индию в сторону Запада, чего она совершенно не хочет делать. Нью-Дели хочет, чтобы его отношения с Москвой были не хуже, чем у Москвы с Пекином», — отметил Марков.



Какой план сотрудничества утвердили Путин и Моди

Главным результатом встречи в Кремле стала согласованная программа стратегического сотрудничества на шесть лет вперед, сообщил замруководителя кремлевской администрации Максим Орешкин.

«Результатом переговоров стала согласованная между Россией и Индией программа стратегического сотрудничества, развития стратегических направлений до 2030 года», — сказал Орешкин.



По его словам, установлена цель по товарообороту в $100 млрд к 2030 году.

«Динамика торговли очень хорошая, рост на 60% в прошлом году — до $56 млрд; 20% — рост в первом квартале. Цифры показывают, что развитие здесь идет очень активно», — цитирует его ТАСС.



Как использовать платежные системы Индии и РФ для обхода санкций

Чтобы избежать нажима Вашингтона, страны стараются не пользоваться в торговле долларом. «Отдельный пункт стратегических направлений как раз посвящен использованию и национальных валют, где на самом деле очень большие достижения, 70% товарооборота сейчас уже обслуживаются национальными валютами», — рассказал Орешкин.

На переговорах обсуждалась возможность денежных расчетов с использованием карт национальных платежных систем RuPay и «Мир». О переговорах с Индией по использованию «Мира» ранее сообщал замглавы МИД Александр Панкин.

Путин и Моди обсудили украинский конфликт

Как указал после встречи глава МИД Сергей Лавров, лидеры двух стран, «как всегда, нашли взаимопонимание, так как знакомы уже более 20 лет».

«Химия есть, понимание задач двусторонней повестки дня и по вопросам, связанным с международной политикой, абсолютно одинаковое», — подчеркнул он.



Моди в Кремле заявил, что его страна готова всячески содействовать завершению конфликта на Украине. Он отметил, что «бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир».

«Я благодарю за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем», — ответил Путин.



Как говорится в коммюнике встречи, Путин и Моди подчеркнули необходимость разрешения украинского конфликта путем диалога.

«Премьер-министр явно и открыто выразил свою озабоченность гибелью невинных жизней», — отметил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кварта, добавив, что решение конфликта не может быть найдено на поле боя, а только через диалог и дипломатию.



Как Моди пытается уберечь индийцев от СВО

Индийские СМИ пишут, что одной из тем переговоров стал вопрос индийских солдат, завербованных для участия в СВО. Премьер-министр поднял этот вопрос в Москве, сообщал телеканал NDTV со ссылкой на источники. По данным телеканала, Путин согласился демобилизовать всех индийцев, набранных в российскую армию, и содействовать их возвращению.

В марте власти Индии заявили, что раскрыли «сеть по торговле людьми», которых якобы обманом отправляли сражаться на стороне России. По данным Бюро расследований Индии (аналог российской ФСБ), как минимум 35 граждан страны были отправлены таким образом на СВО. Сейчас известно о гибели как минимум двух граждан Индии, отмечает NDTV. Правда, в Кремле не комментируют эту тему, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечером во вторник Моди завершил двухдневную программу визита и покинул Москву. Его борт вылетел из столичного аэропорта Внуково-2.

Как Россия могла бы создать военную базу в Индийском океане

Тем временем СМИ пишут, что, игнорируя публичные угрозы со стороны США, Индия усиливает военное сотрудничество с РФ. Ранее она купила российские системы противоракетной обороны С-400, а теперь рассматривает возможность сотрудничества в стратегических областях, таких как совместное производство оружия, взаимный доступ к военным объектам, совместное развертывание войск, боевых кораблей и истребителей.

Политолог Николай Вавилов не исключает, что Моди может даже разрешить создание базы ВМФ России.