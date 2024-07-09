В США рассекретили документы с обещанием Ельцину в отношении НАТО

Архив национальной безопасности США опубликовал ряд рассекреченных документов из 1990-ых годов, в которых рассказывается об обещании первому президенту России Борису Ельцину со стороны тогдашнего вице-президента США Альберта Гора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как следует из опубликованных документов, в конце 1994 года Гор пообещал Ельцину консультироваться с Россией перед расширением НАТО. Такое обещание вице-президент США дал после того, как Ельцин потребовал гарантий — президент России не хотел, чтобы НАТО расширялся во время парламентских выборов в РФ.

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«В конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — процитировал Гора тогдашний заместитель госсекретаря США Строуб Толботт.



Помимо этого в документе также указывается, что Гор заявил Ельцину о «концептуально возможном членстве России в НАТО». На это первый президент РФ ответил, что такой исход «был бы бессмысленным».

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