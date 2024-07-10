Российская певица Алла Пугачева превращается в инструмент провокаций, считает член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. В разговоре с Киева.

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«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — подчеркнул он.



Алла Пугачёва обратилась к россиянам и попросила «подождать»

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на высказывание Пугачевой о попадании ракеты в больницу «Охматдет» в Киеве. Политик отметил, что российские военные наносят удары только по местам скопления вооруженных сил противника.