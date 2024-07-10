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В Госдуме заявили о превращении Пугачевой в инструмент провокаций

Российская певица Алла Пугачева превращается в инструмент провокаций, считает член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. В разговоре с Киева.

В Госдуме заявили о превращении Пугачевой в инструмент провокаций
© lenta.ru

«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — подчеркнул он.

Алла Пугачёва обратилась к россиянам и попросила «подождать»

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на высказывание Пугачевой о попадании ракеты в больницу «Охматдет» в Киеве. Политик отметил, что российские военные наносят удары только по местам скопления вооруженных сил противника.

Политика
Григорий Карасин
Алла Пугачева
Сергей Соловьев
Совет Федерации
Госдума