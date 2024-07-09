Россия пошла на уступки Украине по просьбе США

Украина обратилась к России за участием в Совете безопасности ООН, не соблюдая протокольные процедуры, из-за чего США выступили с аналогичной просьбой от своего имени. Об этом сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.

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«Они [Украина] прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН», — подчеркнула Соколова.



Об этом она написала в своем telegram-канале.

Пполиткоординатор указала, что Москва отклонила запрос Киева, требуя соблюдения установленных правил и процедур. В итоге, после обращения со стороны США, решение о допуске Украины на заседание было принято, но не по требованию страны, а по просьбе Вашингтона. Соколова выразила неприятие хамского поведения и подчеркнула, что в период председательства России такие действия терпеть не будут.

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Соколова также отметила неучастие стран Запада, которые входят в Совет безопасности ООН, в защите украинской стороны.

«Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета — недопустимы», — написала политкоординатор РФ в СБ ООН.



Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, объявил о проведении срочного заседания Совета безопасности ООН. Оно началось 9 июля в 17:00 по московскому времени. Мероприятие было запрошено западными странами на фоне событий, связанных с сообщениями о ракетном ударе по детскому госпиталю в Киеве, пишет «Национальная служба новостей».