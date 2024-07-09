Советы певицы Аллы Пугачевой не нужны Богу, он сам может разобраться в произошедшем в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответив на слова Примадонны «Бог терпелив, но всему есть предел».

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — заявила Захарова.



Об этом она написала в своем telegram-канале.

Также в telegram-канале МИД РФ сообщили, что ракеты украинской ПВО неоднократно сбивались с курса, в результате чего попадали в жилые дома и социальные учреждения. Подтверждено, в том числе свидетельствами, что ракета западного ЗРК NASAMS поразила здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве.

«Отрабатывают заказ». В России отреагировали на пост Пугачевой с украинским ребенком

После происшествия появились обвинения в адрес России в преднамеренном убийстве детей. Однако эти обвинения не учитывают близость к пострадавшей клинике военных и производственных объектов, таких как завод «Артем», комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. Также в МИД РФ утверждают, что ВСУ размещают системы ПВО в жилых районах, используя мирное население как «живой щит», что представляет собой нарушение международного гуманитарного права.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил свое мнение по поводу высказываний Аллы Пугачевой относительно удара по детской больнице в Киеве. Он заявил, что российские военные целятся только в военные объекты. Карасин предположил, что позиция певицы могла быть сформирована под воздействием «недобросовестных людей или средств массовой информации». Политик подчеркнул значимость ответственного подхода к публичным высказываниям и указал на риски, которые несет следование за западной пропагандой, особенно для известных личностей.