Захарова резко ответила Пугачевой после ее поста об ударе по Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Ранее Пугачева прокомментировала попадание ракеты в детскую больницу сообщением «Бог терпелив, но всему есть предел» в социальных сетях. В ответ на это сообщение Захарова написала, что «Бог разберется без советов Пугачевой».

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«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся - не Тимошка, видит немножко», — написала она.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попадание ракеты в детскую больницу в Киеве «PR-операцией на крови».