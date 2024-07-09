МИД пообещал асимметричный ответ на запрет российских СМИ в Черногории

Россия примет асимметричные меры против Черногории, которая запретила с 10 июля вещание некоторых российских СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой - выслужиться перед еэсовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке". В угоду русофобской трансатлантической повестке там готовы продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации", - отмечается в комментарии.



"Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа", - подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание российских СМИ. Речь идет о 20 отечественных медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", RT, "Спутник", НТВ, "РЕН ТВ" и других. Такое решение подразумевает запрет на спутниковую и кабельную трансляцию их контента, а также любого иного способа его распространения, в том числе в интернете, пояснила официальный представитель МИД РФ.