Помощник президента РФ раскрыл, почему Путин масштабно принял Моди

В России масштабно встретили премьер-министра Индии Нарендру Моди, потому что он давно знаком с главой России Владимиром Путиным. Поэтому переговоры за чаем в резиденции президента можно рассматривать как дружеский жест. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с Life.ru.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

«Друг друга хорошо знают – это во-первых, а во-вторых – была необходимость поговорить по вопросам повестки дня, а также актуальным международным проблемам, поэтому лидеры выбрали такую возможность, потому что визит двухдневный, спокойно все обсудили», – отметил Ушаков.



Он добавил, что такая встреча политика – это особенный дружеский жест, передает Life.ru.

Напомним, 8 июля Моди прибыл в Москву с официальным визитом. В рамках его первой части он провел трехчасовую неформальную беседу с Путиным в загородной резиденции в Ново-Огареве. 9 июля они посетили павильон «Атом» на ВДНХ в Москве и провели переговоры в Кремле, где обсудили украинский конфликт и безопасность в Евразии. Следующим по важности после безопасности стал вопрос торговли. Также стало известно, что Путин вручит премьеру Индии высшую госнаграду РФ.