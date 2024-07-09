Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве

Трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с больницей, можно было и избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что целью России был киевский завод имени Артема, который производит вооружение для Украины.

«Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП (международного гуманитарного права — ред.) не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах», — добавил Небензя.



При этом Небензя отметил, что ВС РФ бьют только по военным объектам и авиационным базам на Украине и никогда не атакуют гражданскую инфраструктуру. Кроме того, он заявил, что обвинение со стороны ООН в отношении России в ударе по больнице в Киеве является проявлением двойных стандартов.

Ранее на больницу «Охматдет» в Шевченковском районе Киева упала ракета украинских ПВО. Власти страны обвинили в данной трагедии Россию. В Кремле исключили причастность ВС РФ к инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западная ракета ЗРК NASAMS попала в больницу.