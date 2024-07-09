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Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве

Трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с больницей, можно было и избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя рассказал, как можно было бы избежать трагедии в Киеве
© ТАСС

Он отметил, что целью России был киевский завод имени Артема, который производит вооружение для Украины.

«Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП (международного гуманитарного права — ред.) не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах», — добавил Небензя.

При этом Небензя отметил, что ВС РФ бьют только по военным объектам и авиационным базам на Украине и никогда не атакуют гражданскую инфраструктуру. Кроме того, он заявил, что обвинение со стороны ООН в отношении России в ударе по больнице в Киеве является проявлением двойных стандартов.

Ранее на больницу «Охматдет» в Шевченковском районе Киева упала ракета украинских ПВО. Власти страны обвинили в данной трагедии Россию. В Кремле исключили причастность ВС РФ к инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западная ракета ЗРК NASAMS попала в больницу.

Политика
Василий Небензя
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ООН