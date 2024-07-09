Небензя раскрыл происхождение попавшей в больницу в Киеве ракеты

Западная ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, попавшая в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, была, судя по всему, выпущена из установки, поставленной киевским властям Норвегией, Россия ждет реакции от норвежских властей по этому поводу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран. - Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права - прим. ТАСС) размещалась в жилых кварталах?"



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что попадание западной ракеты NASAMS в строение больницы "Охмадит" является подтвержденным фактом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инцидент с ракетой планировалось использовать в качестве фона, который мог бы сопровождать участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Песков прокомментировал ситуацию с ударом по больнице в Киеве

Украинские власти обвинили Россию в нанесении удара по гражданским объектам в Киеве, в частности по больнице "Охматдет". Москва опровергла эти утверждения, заявив, что они не соответствуют действительности, а на больницу упала украинская ракета ПВО.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ответ на украинские попытки атаковать объекты энергетики на территории России 8 июля был нанесен высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Вооруженных сил Украины, и цели удара достигнуты. В Минобороны уточнили, что фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО.