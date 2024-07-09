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Привилегированное партнерство и новые проекты. Итоги визита Моди в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой визит в Москву, в ходе которого было подписаны совместные документы, обсуждались совместные проекты и было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран.

Привилегированное партнерство и новые проекты. Итоги визита Моди в Москву
© ТАСС

Моди и президент РФ Владимир Путин осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

ТАСС собрал заявления ключевых спикеров по итогам визита Моди в Москву.

Путин и Моди об отношениях двух стран

По словам Путина, между Россией и Индией "очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями". Взаимоотношения "носят характер особо привилегированного стратегического партнерства". Главное внимание уделяется развитию торгово-экономических связей, которые, "безусловно, соответствуют интересам как народа Индии, так и народов Российской Федерации".Россия благодарна Моди за внимание, которое уделяется "наиболее острым проблемам", в том числе Москва ценит попытки "найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем".Индийский премьер, в свою очередь подчеркнул, что Россия и Индия "будут вместе работать и в будущем, будем углублять все аспекты нашего сотрудничества и достигать новых целей".Индия готова "к любому содействию" в вопросе установления мира на Украине: "Мы уверены, что нужен только мирный путь диалога".По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Моди "конструктивно" обсудили тему Украины, при этом премьер Индии "не претендует на посреднические усилия", а выдвигает свои предложения по урегулированию: "Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас".

Стратегическое партнерство

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, визит подтвердил "нацеленность обоих лидеров и обеих стран на всестороннее продвижение" стратегического партнерства. Путин и Моди подчеркнули нацеленность на углубление отношений во всех сферах: "Это экономика, политический диалог, гуманитарные, культурные, спортивные, образовательные связи, военно-технические, военное сотрудничество".Помимо двусторонних задач, которые президент и премьер-министр обозначили, "был обмен мнениями по международной обстановке, прежде всего в контексте российского председательства в БРИКС". Нарендра Моди принял "приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани".Подробно обсуждалась и перспектива развития Шанхайской организации сотрудничества: "Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является и для Москвы, и для Нью-Дели одним из наиболее приоритетных".Говорили также о сотрудничестве Группы двадцати и взаимодействии в ООН: "Индия - один из наиболее активных членов ООН. Мы выступаем там со схожих позиций".

Расчеты и коммуникации

По словам главы ВТБ Андрея Костина, сейчас идет "конструктивное обсуждение" приема национальных банковских карт двух стран. В целом "индийская страна позитивно относится к работе с российской стороной".Ситуация с взаиморасчетами "в значительной мере смягчилась". Со стороны Запада идут "новые агрессивные действия в этой части", необходимо создание своей расчетной системы: "Мы называем ее глобального Юга <…>. И в этом плане, конечно, предстоящий саммит БРИКС тоже очень важный".Как подчеркнул замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, отдельный пункт стратегических направлений "как раз посвящен использованию и национальных валют, где на самом деле очень большие достижения, 70% товарооборота сейчас уже обслуживается национальными валютами".В вопросе приема национальных платежных карт также есть договоренность о взаимодействии по линии центральных банков.Лидеры России и Индии также говорили о транспортных коммуникациях, в первую очередь о развитии коридора Север - Юг, отметил Орешкин.

Атомные проекты

Как рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, Россия и Индия развивают "повестку дальнейшего сотрудничества" и хотят вместе "идти в четвертое поколение" технологий: "Это быстрые реакторы, реакторы на быстрых нейтронах, это дальнейшая модификация и развитие наших технологий ВВЭР - водо-водяных реакторов, это замыкание топливного цикла. Ну и также такие задельные направления, как термояд и квантовые технологии".Также Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении маломощных атомных тропических станций с возможностью "глубокой локализации", вплоть до передачи Нью-Дели строительной части.

Поставки энергоресурсов

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставку нефти, обе страны "заинтересованы в таких отношениях, у нас уже есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу".Кроме того, стороны изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере: "У нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 млн тонн в год. Это российский газ, с российских проектов". Речь идет не только про увеличение поставок СПГ.Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с индийскими компаниями в ТЭК как на арктическом шельфе, так и Сахалине.

Подписанные документы

Россия и Индия в ходе официального визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву подписали два совместных заявления и еще девять документов.Совместное заявление было принято по итогам 22-го ежегодного российско-индийского саммита. В нем, в частности, отмечается, что российско-индийский товарооборот к 2030 году будет доведен до отметки в $100 млрд.Еще одно совместное заявление касается экономического сотрудничества до 2030 года, которое можно назвать детальной программой в рамках межправительственной комиссии по торговому, технологическому, экономическому и культурному сотрудничеству между двумя странами.Подписанные документы касаются сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на период до 2029 года, поощрения взаимных инвестиций, взаимодействия в области окружающей среды и изменения климата, полярных и океанических исследований, сотрудничества между арбитражными органами.

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