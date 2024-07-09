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Лавров посоветовал США «повлиять на себя», а не давить на другие страны

Властям США стоит заниматься своими внутренними делами, а не давить на Индию и Россию.

Лавров дал совет США
© globallookpress.com

Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что американское давление не повлияло на переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Не вижу никакого смысла обсуждать влияние Соединённых Штатов. Они должны быть заняты своими делами, пусть они повлияют на себя», — подчеркнул Лавров.

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Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер призвал Моди высказаться в защиту Украины во время его визита в Россию.

Политика
Павел Зарубин
Мэттью Миллер
Нарендра Моди
Сергей Лавров
Владимир Путин
МИД России
Госдеп США