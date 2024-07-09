Путин и Моди выступили с совместным заявлением

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Накануне в Москве прошел 22-й ежегодный российско-индийский саммит «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

В документе отмечается, что двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать по девяти приоритетным направлениям.

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В частности, державы намереваются продолжить диалог в в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия.

Страны планируют развивать систему двусторонних расчетов путем использования национальных валют. В нее будут последовательно внедряться цифровые финансовые инструменты.

Стороны увеличат объемы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, продовольствием и удобрениями, будут поддерживать интенсивный диалог в целях снятия ветеринарных, санитарных и фитосанитарных ограничений и запретов.

Россия и Индия будут развивать сотрудничество в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, в нефтепереработке и нефтехимии.

Лидеры подчеркнули, что Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству следует изучить обозначенные приоритетные направления, а также оценить прогресс, достигнутый по ним, в ходе следующего заседания комиссии.