Лихачев заявил, что Росатом ценит позицию МАГАТЭ по ЗАЭС

Росатом видит поддержку со стороны Международного агентства по атомной энергии в стабильной работе и смене экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Сегодня в районе 13:00 мск произошла очередная смена экспертов МАГАТЭ на станции. Она завершена, отработавшая смена выехала, значит, новая приступила [к работе]. Конечно же, мы видим в этой стабильной работе МАГАТЭ поддержку определенную", - сказал он.



Он отметил важность того, что "все сигналы, на которые необходимо быстро реагировать, - они доходят". "Скажем, если взять события уже позапрошлой теперь недели, когда был нанесен спланированный удар по работникам станции, которые на электрической подстанции "Радуга" осуществляли ремонтную операцию, то МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на эти события. Поэтому мы приветствуем очередную ротацию и для нового состава сделаем все, чтобы работа была эффективной", - сказал он.

Как уточнил глава атомной отрасли, в новую, 21-ю смену экспертов Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС вошли по два представителя от Армении и Пакистана. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что новым экспертам МАГАЭ сообщат об атаках Вооруженных силу Украины на инфраструктуру Энергодара, где расположена станция.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Безопасность проведения ротации обеспечена Вооруженными силами Российской Федерации совместно с Росгвардией.