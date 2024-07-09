Украинские власти организуют «PR-операции» на крови, используют их как фон для важных международных событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 8 июля, накануне саммита НАТО в Вашингтоне, в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета. Западные и украинские СМИ обвинили в инциденте Россию.

В Минобороны РФ и МИД РФ назвали данные, опубликованные в зарубежной прессе, не соответствующими действительности. Военные эксперты подробно разобрали этот случай. По их мнению, в здание угодила ракета, выпущенная из комплекса ПВО.

По мнению пресс-секретаря, практика таких PR-акций является «иезуитской и нечистоплотной».

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Песков отметил, что антиракета была применена не должным образом. Он добавил, что Москва будет распространять информацию об ударе по больнице и в России, и в тех странах, где аудитория готова это услышать.

По его словам, до западного мира сложно достучаться, он ничего не хочет слышать.