Госдума отменила пленарное заседание 11 июля

Пленарное заседание Государственной Думы, которое было запланировано на 11 июля, решено отменить. Соответствующий проект постановления принят 9 июля на пленарном заседании палаты.

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По словам заместителя председателя Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Думы Раисы Кармазиной, в соответствии с решением Совета Госдумы, принятым 8 июля, комиссией подготовлен проект постановления об отмене заседания на 11 июля.