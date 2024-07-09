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Госдума отменила пленарное заседание 11 июля

Пленарное заседание Государственной Думы, которое было запланировано на 11 июля, решено отменить. Соответствующий проект постановления принят 9 июля на пленарном заседании палаты.

Госдума отменила пленарное заседание 11 июля
© Парламентская газета

По словам заместителя председателя Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Думы Раисы Кармазиной, в соответствии с решением Совета Госдумы, принятым 8 июля, комиссией подготовлен проект постановления об отмене заседания на 11 июля.

«Это в четверг, на этой неделе. Проект постановления прошел все необходимые экспертизы», — сказала Кармазина
Политика
Раиса Кармазина
Госдума