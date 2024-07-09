Песков прокомментировал слова Зеленского о визите Моди в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию нанесет удар по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора с журналистами по итогам визита Моди в Москву, Песков заявил, что слова Зеленского не соответствуют действительности.

«Это не так», — коротко ответил он.



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Помимо этого Песков также отметил, что Моди и президент России Владимир Путин провели «конструктивный» разговор на тему ситуации на Украине. При этом Песков подчеркнул, что индийский премьер не претендует на роль посредника между странами.

«Моди не претендует на посреднические усилия. <...> Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас. Поэтому все обмениваются мнениями, конечно», — заявил он.



Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Россию. Во время визита он провел переговоры с Владимиром Путиным.