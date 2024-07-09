Итогом переговоров главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стал согласование программы меду странами по стратегическому сотрудничеству до 2030 года. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Ura.Ru

«Результатом переговоров стала согласованная между Россией и Индией программа стратегического сотрудничества, развития стратегических направлений до 2030 года. Такие длительные переговоры - очень было много вопросов в экономической сфере, потому что все эти направления охватывают ключевые темы нашего взаимодействия», - сказал Орешкин, уточнив, что программа касается торговли, сельского хозяйства, продуктов питания, энергетики, промышленной кооперации и сферы высоких технологий. ТАСС

Ранее стало известно, что Путин и Моди обсудили использование платежных систем России и Индии. RT на русском