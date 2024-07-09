Захарова: голландская разведка вербует журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на практику Нидерландов по вербовке журналистов в интересах разведки.

"Ежегодный отчет правительственной комиссии по надзору за деятельностью разведорганов Нидерландов вскрыл неприглядные подробности практикуемой в этой стране общей и военной службами безопасности, а также разведкой массовой вербовки представителей СМИ для сбора чувствительных сведений в других государствах. Проще говоря - для шпионажа под прикрытием бейджика "пресса", - написала она в Telegram-канале.



По ее словам, из документа, охватывающего период с 2019 по 2023 годы, следует, что в разработку регулярно попадали как командируемые за рубеж голландские журналисты, так и иностранные корреспонденты.

"В докладе умалчивается, в каких именно странах такие журналисты работали "на полторы ставки", но нетрудно предположить, что особый разведывательный интерес для Гааги и ее заокеанского "старшего брата" представляют Россия, Китай и ключевые государства Глобального Юга", - отметила Захарова.



Дипломат подчеркнула, что "составители доклада явно находились под впечатлением от истории взятого с поличным американца Гершковича, которого на Западе изо всех сил стараются представить "честным журналистом, пострадавшим за свой труд".

"Правда, не подумали, что задокументированное признание существования такой поставленной на поток практики свидетельствует как раз об обратном", - добавила официальный представитель.



Захарова обратила внимание, что вскрывшиеся факты уже успели вызвать переполох в местном медийном сообществе: в Объединении журналистов Нидерландов заявили о неприемлемости подобной деятельности голландской разведки, так как она не только подвергает сотрудников СМИ серьезному риску, но и дискредитирует "независимый и объективный характер их работы".

"В переводе на понятный широкой общественности язык: если уж вербуете, то примите меры по защите своих "клиентов", и тем более не надо разглашать в публичном пространстве, что такая форма "партнерства" - обыденная реальность, а не выдумка русских", - указала она.



"Ждем комментарий Госдепа США и Белого дома в "защиту демократии", - добавила дипломат.