Орешкин назвал основной итог переговоров Путина и Моди

Главным результатом на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Результатом переговоров стала согласованная между Россией и Индией программа стратегического сотрудничества, развития стратегических направлений до 2030 года. Такие длительные переговоры - очень было много вопросов в экономической сфере, потому что все эти направления охватывают ключевые темы нашего взаимодействия", - сказал Орешкин, уточнив, что программа касается торговли, сельского хозяйства, продуктов питания, энергетики, промышленной кооперации и сферы высоких технологий.