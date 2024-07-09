В Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров посчитал игрой слов и украшением саммита НАТО заявление о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс, которое собираются прописать в итоговой декларации саммита в Вашингтоне. Газета.Ru

По его словам, он реагирует на такую информацию спокойно. «Я думаю, что это больше игра слов. Им же как-то надо украсить юбилейный саммит, вот они и украшают», — отметил зампред Комитета Совфеда. Он подчеркнул, что каких-либо обещаний Киеву блок не дает. «О каком присоединении Украины к НАТО может идти речь, если страна разваливается, и неизвестно, что станет с этой страной через год, через два? Это делается, скорее всего, для успокоения Зеленского, успокоения союзников», — заявил Джабаров. Парламентская газета

До этого телеканал CNN со ссылкой на чиновника, который знаком с ситуацией, сообщал, что в декларации саммита в Вашингтоне с 9 по 11 июля включение Украины в НАТО назовут необратимым. RT на русском