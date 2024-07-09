Песков: Моди не претендует на роль посредника по Украине

Премьер-министр Индии не претендует на роль посредника в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Моди не претендует на посреднические усилия», — заявил пресс-секретарь российского президента.



При этом Моди выдвигает свои предложения по урегулированию, отметил Песков.

Моди заявил о готовности Индии к содействию для установления мира на Украине.

Ранее Песков объяснил, почему турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может сейчас быть посредником по Украине.