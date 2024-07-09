Песков: Моди не претендует на роль посредника по Украине
Премьер-министр Индии не претендует на роль посредника в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Моди не претендует на посреднические усилия», — заявил пресс-секретарь российского президента.
При этом Моди выдвигает свои предложения по урегулированию, отметил Песков.
Моди заявил о готовности Индии к содействию для установления мира на Украине.
Ранее Песков объяснил, почему турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может сейчас быть посредником по Украине.