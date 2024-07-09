В Кремле высказались о письме Орбана руководству ЕС после встречи с Путиным

В Кремле не знают о содержании письма премьера Венгрии Виктора Орбана руководству Евросоюза по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после визита в Россию. Он заверил, что во время визита не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Европейского совета.

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Председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете с июля на полгода перешло к Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза. Премьер Венгрии в письме назвал претензии «безосновательными».