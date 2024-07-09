В МИД рассказали о процессе исключения «Талибана»* из списка запрещенных организаций

Процесс исключения движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций в России идет успешно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Газета.Ru

«Когда пройдут все процедуры. Они идут», - сказал дипломат, отвечая на вопрос, когда движение «Талибан» может быть исключено из списка запрещенных в РФ организаций. Отвечая на вопрос, успешно ли они идут, Кабулов сказал: «Конечно». ТАСС

До этого он заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает нормальному развитию отношений между Москвой и Кабулом. Москва24