Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через границу

Президент РФ Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством.

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Как сообщала пресс-служба Кремля, основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу РФ. С докладами на эту тему выступят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее Путин подписал закон, наделяющий таможенников правом проводить ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль продукции на границе. Данные меры направлены на сокращение числа государственных контрольных органов в пунктах пропуска, а также на увеличение скорости прохождения контроля.

Регулярные совещания

Глава государства на регулярной основе проводит совещания с правительством. На них он заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает актуальные вопросы, а по итогам публикуются поручения президента по обозначенным темам.

Предыдущее совещание состоялось 4 июня. На нем обсуждалось развитие автомобильного туризма.