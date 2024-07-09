Решение украинского кризиса и БРИКС: о чем говорили Путин и Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8-9 июля посетил Москву с рабочим визитом. Во вторник, 9 июля, президент России Владимир Путин и Моди провели переговоры в Кремле, обсудив двусторонние отношения и украинский кризис.

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Дружба России и Индии

В начале встречи Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Моди, сообщает РИА Новости. Президент РФ подчеркнул, что основное внимание страны уделяют развитию своих торгово-экономических связей.

Путин назвал отношения РФ и Индии привилегированным стратегическим партнерством. Также он подчеркнул, что в 2024 году исполняется 77 лет дипломатическим отношениям двух стран.

«Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые складывались десятилетиями», - заявил Путин.



Он пожелал Моди новых успехов в развитии Индии. Президент РФ добавил, что накануне, 8 июля, они с Моди смогли обсудить «все вопросы» в неформальной обстановке.

Экономика и будущее

Путин подчеркнул, что развитие торгово-экономических связей соответствует интересам народов РФ и Индии, передает ТАСС. Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот стран вырос на 66 процентов, а за первый квартал 2024-го - еще на 20 процентов.

Путин пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Президент РФ отметил, что РФ и Индия тесно сотрудничают на площадке ООН, в БРИКС и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Моди отметил, что сотрудничество РФ с Индией обеспечило стабильность мирового энергетического рынка. Также индийский премьер сообщил, что российское производство в Индии помогает создавать рабочие места для индийской молодежи.

Украинский кризис

Путин поблагодарил премьера Индии за внимание, которое тот уделяет мирному разрешению украинского кризиса, передает РИА Новости. Президент РФ отметил, что Моди внимателен к «наиболее острым проблемам» и пытается найти пути урегулирования конфликта на Украине. Моди в ответ заявил, что Индия готова оказать любое содействие для установления мира. По мнению премьера Индии, все мировые конфликты можно решить только диалогом.