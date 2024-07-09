Путин и Моди начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Кремле. Путин в самом начале подчеркнул, что отношения двух стран носят характер привилегированного стратегического партнерства. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что встреча проходит в узком формате. Политики планируют обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки, передает РИА Новости.

Во вторник, 9 июля, вместе с президентом России Моди посетил ВДНХ, где осмотрели павильон «Атом». Что могут обсудить Моди и Путин и о чем хотели бы договориться Индия и Россия, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Евгения Михайлова.

Нарендра Моди прилетел в Россию в понедельник, 8 июля. Самолет с ним на борту приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик прибыл в РФ с визитом для укрепления отношений между Нью-Дели и Москвой.

Визит Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния Соединенных Штатов Америки в мире. Отмечается, что Индия принимает стратегическую двусмысленность и многополярность.