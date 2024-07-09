Путин рассказал Моди про уникальные проекты российских специалистов

Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты. Об этом рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин во время осмотра павильона "Атом" на ВДНХ.

Глава государства отметил, что ученые в Объединенном институте ядерных исследований "изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва".

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подготовке профессионалов в отрасли в ядерном кластере в Обнинске.

"Очень активны индийцы", - поделился он.



Небольшую экскурсию руководителям двух стран провели студенты из России и Индии - оба учатся в РФ. "Вот какие специалисты!" - обратил внимание Моди на будущего профессионал-атомщика из его страны Путин.