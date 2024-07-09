Заявление представителя Белого дома Джона Кирби об ударах по Крыму американскими ракетами фактически является признанием в убийствах мирных жителей. Такое мнение высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

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23 июня Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу ударили пять ракет с кассетными боевыми частями. Они были уничтожены ПВО, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Вашингтон позволяет Украине наносить удары по новым регионам России, в том числе по Крыму.

По мнению Заура Смирнова, целью заявлений Кирби об ударах по Крыму «является стремление Вашингтона занять ключевую позицию в переговорном процессе с Россией», оттеснив даже сам Киев.

«С одной стороны, это хитрый ход, с другой - признание властей США в убийствах мирных граждан», - заметил он.



Глава Крымской межнациональной миссии также выразил уверенность, что США на фоне растущей вероятности мирных переговоров хотят показать миру, что они полностью контролируют Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что американское оружие допустимо использовать для ударов по Крыму, так как оно «применяется в пределах украинской суверенной территории».