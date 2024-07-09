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В Крыму заявили о признании США в убийстве мирных жителей

Признавая удары американским оружием по Крыму, США признаются в убийстве мирных крымчан. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

В Крыму заявили о признании США в убийстве мирных жителей
© РИА Новости

По словам Смирнова, одновременно с таким признанием США получают возможность занять ключевую позицию в переговорном процессе.

«С одной стороны, это хитрый ход, с другой — признание властей США в убийствах мирных граждан», — заявил Заур Смирнов.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, высказался о словах координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вооруженные силы Украины бьют по Крыму американскими ракетами, и заявил, что это является «верхом цинизма».

Политика
Заур Смирнов
Джон Кирби
Комитет госдумы по международным делам