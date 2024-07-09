Захарова: По детской больнице «Охматдет» в Киеве попали ракетой ЗРК «NASAMS»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки киевского режима обвинить Россию в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Она напомнила, что 8 июля в ответ на неоднократные попытки ВСУ причинить ущерб российским предприятиям был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине.

Среди них: заводы «Артем», «Антонов» и конструкторское бюро «Луч» в Киеве; предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске; завод тяжелого машиностроения в Краматорске и другие.

По словам Захаровой, в очередной раз, как бывало и до этого с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет ЗРК «NASAMS» угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве.

«На Банковой тут же принялись обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что по соседству с пострадавшей клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом»», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. А попытки Киева использовать трагедию с детской больницей в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность, добавила представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Украины по поводу ЧП в киевской больнице «Охматдет».