Захарова назвала попадание западной ракеты по больнице в Киеве подтвержденным фактом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает подтвержденным фактом попадание ракеты ЗРК NASAMS в здание на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Ее слова приводятся на сайте российского МИД.

"Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - сказала Захарова.



По его словам, попытки украинских властей использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают их "бесчеловечную сущность".

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы "Охматдет". 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес РФ, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны.