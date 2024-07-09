Захарова прокомментировала трагедию с детской больницей в Киеве

Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды подтверждают его бесчеловечную сущность. При этом уже известно, что в здание попала одна из ракет ЗРК Nasams, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Ранее в западных СМИ появились публикации о последствиях ударов ВС РФ по Киеву. Авторы статей обвинили российских военных в том, что они якобы нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по детской больнице.

По словам Захаровой, 8 июля действительно был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности», но по военным объектам на Украине, в том числе по заводам «Артем» и «Антонов» и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве.

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК Nasams угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве», - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД России.



Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что по соседству с клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ.

«Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом». (…) Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность», - констатировала Мария Захарова.



В Кремле также исключили удары по гражданским объектам на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что удары осуществляются только «по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу [киевского] режима». А в Минобороны России отметили, что «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО».