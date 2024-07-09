Британский журнал Nature проявил «национализм чистой воды», не разрешив ученым из РФ публиковаться с упоминанием Московского физико-технического института (МФТИ, известен также как Физтех). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Национализм чистой воды. Британская империя исторически страдала расистскими выходками», — сказала дипломат. RT на русском

До этого стало известно, что британское научное издание Nature отказало российским физикам в публикации до тех пор, пока они не убрали упоминание, что работают в Московском физико-техническом институте, который находится под санкциями США и других стран Запада. Газета.Ru