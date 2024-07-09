Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович* (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), которых приговорили к шести годам колонии общего режима за постановку "Финист Ясный Сокол". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

"Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать приговор театральным деятелям.



Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович накануне. Суд счел их спектакль пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение.

После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы. После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами. Защита назвала решение судьи "абсолютно незаконным" и несправедливым. Адвокаты обвиняемых будут обжаловать приговор.

Девушки находились под стражей с 4 мая 2023 года. До решения суда их внесли в перечень террористов и экстремистов.