В Кремле заявили, что внимательно будут следить за саммитом НАТО

Кремль будет пристально следить за заявлениями и решениями на вашингтонском саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Максимально внимательно [будем следить за ходом саммита]. Североатлантический альянс - это альянс, который считает Россию врагом, это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте. Мы будем следить за риторикой, за переговорами и решениями, которые будут принимать на бумаге», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга. ТАСС

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Газета.Ru