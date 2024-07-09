Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине

Кремль категорически отвергает обвинения в якобы нанесении Россией удара по больнице в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу [киевского] режима", - сказал представитель Кремля.



Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, "которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты".