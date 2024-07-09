В СВР рассказали о планах США на Грузию

США планируют возложить ответственность «за все беды Грузии» на Россию. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации, передает ТАСС.

«С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия», — рассказали в СВР.



Отмечается, что акцент в обвинениях будет сделан на якобы несамостоятельность правящей в стране партии «Грузинская мечта» и на том, что нынешняя власть планирует отказаться от присоединения к Евросоюзу (ЕС).