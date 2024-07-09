Полученные данные свидетельствуют о намерении США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов в стране 26 октября. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.

Ранее парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Он был внесен правящей партией «Грузинская мечта», а рассмотрение законопроекта сопровождалось акциями протеста, которые организовывала оппозиция. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США введут санкции против грузинских властей, если в государстве окажется «подорвана демократия».

По данным Службы внешней разведки России, в Вашингтоне уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта».

«С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить «сенсационное разоблачение»: во всех бедах Грузии виновата Россия», - пояснили в СВР.



Ключевую роль в разжигании протестов должна сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили. Планируется, что в интервью одному из западных СМИ она возложит на правительство вину за «деградацию» переговоров по вступлению Тбилиси в ЕС. Основой кампании по дискредитации станут якобы «сближение с Москвой» и «катастрофические последствия» этого, а также «ущерб, наносимом Грузии релокантами из России».

Процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен

При этом Вашингтон с помощью Зурабишвили намерен подготовить избирателей к «некоему политическому сюрпризу «Грузинской мечте» со стороны оппозиции».

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе уже ранее обратился к жителям страны с просьбой осторожно относиться к любой информации и не допустить повторения в Грузии украинского сценария. По мнению политика, особо опасным периодом, требующим внимательности, будет проведение выборов в стране в 2024 году.

Зурабишвили в свою очередь выступила с публичной речью, раскритиковав действия правительства. По ее мнению, у Грузии есть только два пути — «европейский или пророссийский», а также выбор «между независимостью и рабством, между Европой и Россией».